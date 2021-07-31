До 100 ц/га - белорусские ученые разрабатывают новые сорта сельхозкультур

Для получения весомых урожаев в нынешних климатических условиях белорусские ученые разрабатывают и новые сорта сельхозкультур. Об этом в проекте "Вопрос номер 1" рассказал председатель президиума Национальной академии наук Владимир Гусаков. Ученые уверены, что с каждого поля можно добиться 100 центнеров с гектара.