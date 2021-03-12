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До 10 лет лишения свободы администраторам дворовых чатов
Сотрудники ГУБОП задержали очередных активных участников закрытого дворового сообщества в Московском районе столицы. О его деструктивной направленности в милицию сообщили неравнодушные граждане. Средний возраст задержанных 30-35 лет. Как уже установлено, эти люди регулярно устраивали фотосессии со скрытыми лицами, "выбрасывали" снимки на телеграм-каналы, создавая видимость масштабной поддержки протеста. Администраторам наиболее радикальных, которые носят явно выраженный экстремистский характер, грозит от 6 до 10 лет лишения свободы.
"Так называемые дворовые чаты получили свое развитие после прекращения массовых уличных протестов осенью прошлого года. Нами обнаружено свыше тысячи таких чатов. Более половины из них находится в Минске и Минском районе. Мы выделили наиболее радикальные, которые носят явно выраженный экстремистский характер. Их администраторы будут привлечены к ответственности".
"За последний месяц сотрудниками ГУБОПиК МВД установлены личности администраторов целого ряда дворовых чатов. Их действиям, а также действиям активных участников этих сообществ будет дана правовая оценка на предмет создания или руководства экстремистскими формированиями. Законом за такие действия предусмотрено наказание от 6 до 10 лет лишения свободы".
Неотвратимость наказания
И напомним, что на днях ГУБОП совместно с СК сообщили, что собраны материалы и сформирована доказательная база по блогеру Мотолько. Как мы рассказывали, этот человек с администраторами и активными участниками "дворовых инициатив" объединил и руководил этими экстремистскими сообществами. Отметим, что риторика управляемых чатов, направленная на дестабилизацию социально-политической, экономической и информационной обстановки в стране, квалифицированы как публичные призывы к захвату государственной власти или насильственному изменению конституционного строя. В отношении Мотолько возбуждено уголовное дело.
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