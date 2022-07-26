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До 11 человек на место - конкурс по отдельным специальностям в БГУ в 2022 году

Медицина, правоведение, международные отношения и IT - самые популярные специальности этой вступительной кампании. Подведены ее первые итоги. Например, в БГУ на бюджет подано 3721 заявление, 79 - победители международных и республиканских олимпиад, они зачисляются без экзаменов. Суммарный балл выше 300 имеют почти 70 % абитуриентов. У 100 человек - 100-бальный результат по ЦТ. Отметим, по отдельным специальностям конкурс доходил до 11 человек на место.

Сейчас в вузах проходят внутренние вступительные испытания. Продлятся они по 2 августа. Зачисление на бюджет завершится 4-го числа, а на платную основу - 10 августа.

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