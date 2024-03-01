До 12 градусов тепла ожидается в Минске и Минской области в выходные

Весна на календаре и в прогнозах! У марта - теплый старт. В Минске и центральном регионе температура воздуха на несколько градусов выше нормы. Завтра столбик термометра будет колебаться от +8 до 12 тепла днем, и от -1 до +4 ночью. Без дождей, но с порывистым ветром. Сквозь облака иногда будет проглядывать солнце.