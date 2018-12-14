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До 12 мороза ожидают белорусов в выходные

На отдельных участках дорог гололедица. Днем столбики термометров покажут от нуля до шести с минусом. Непродолжительный снег в воскресенье возможен только на западе страны.

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