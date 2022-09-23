До 15 градусов тепла ожидается в Минске в выходные

Дождливые и прохладные выходные ожидаются в столице и Минской области. Сегодня ночью столбики термометров покажут от 2 до 8 тепла. А в субботу днем воздух прогреется до +10+15 градусов. На большей части территории региона в прогнозе кратковременные осадки и туман. В воскресенье возможны ночные заморозки.