До 15 ноября белорусам нужно уплатить налог на землю и недвижимость

До 15 ноября белорусам нужно уплатить налог на недвижимость и земельный. Все извещения уже на руках, где указана сумма и реквизиты. За недвижимость платят те, у кого в собственности более одной квартиры, а сумма зависит от оценочной стоимости жилья. Освобождаются от этого налога только многодетные семьи. Что касается платы за землю, то здесь льготы у пенсионеров, инвалидов первой и второй группы и несовершеннолетних. Платить им ничего не нужно, правда, если в домах на земельных участках не зарегистрированы их трудоспособные родственники. Всего в базе плательщиков этих налогов - до 2,5 миллиона белорусов.