До 17 градусов тепла и преимущественно без осадков - какая погода будет в Беларуси 28 марта

В Беларуси 28 марта будет до 17 градусов тепла и преимущественно без осадков, сообщает БЕЛТА .

Сегодня погоду в Беларуси в основном будет определять область повышенного атмосферного давления, а днем по западу скажется влияние фронтального раздела. Ожидается переменная облачность и преимущественно без осадков, лишь днем по западу страны пройдут кратковременные дожди, в отдельных районах возможны грозы. Ветер юго-восточный порывистый, днем сильный порывистый.

