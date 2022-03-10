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До 1 апреля в Беларуси должны быть завершены все работы по очистке лесов от бурелома

Процесс лесовосстановления начинается в течение трех лет после вырубки. Это максимальный срок. Как правило, процесс начинается через год. Ведь главный принцип: мы должны создавать новых лесов больше, чем вырубаем. Об этом в проекте "Разговор у Президента" заявил министр лесного хозяйства Виталий Дрожжа. Сейчас особое внимание и площадям, занятых кустарниками: это земли вдоль железных дорог, заросшие поля и мелиоративные каналы. За год-полтора нужно сделать ревизию этих участков.

До 1 апреля должны быть завершены все работы по очистке лесов от бурелома. До 15 марта весь лесоматериал будет вывезен к дороге. Сейчас работы выполнены на 95 %.

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