3.43 RUB
3.32 USD
3.60 EUR
ПрезидентЭкономикаОбществоПолитикаЗдоровьеТехнологииКультураПроисшествияРегионыСпортВ миреКругозорТелеграм новости
До 1 апреля в Беларуси должны быть завершены все работы по очистке лесов от бурелома
Процесс лесовосстановления начинается в течение трех лет после вырубки. Это максимальный срок. Как правило, процесс начинается через год. Ведь главный принцип: мы должны создавать новых лесов больше, чем вырубаем. Об этом в проекте "Разговор у Президента" заявил министр лесного хозяйства Виталий Дрожжа. Сейчас особое внимание и площадям, занятых кустарниками: это земли вдоль железных дорог, заросшие поля и мелиоративные каналы. За год-полтора нужно сделать ревизию этих участков.
До 1 апреля должны быть завершены все работы по очистке лесов от бурелома. До 15 марта весь лесоматериал будет вывезен к дороге. Сейчас работы выполнены на 95 %.
Президент
Все
Президент Беларуси выразил соболезнование президенту Сербии в связи с жертвами на вокзале Нови-Сад
Лукашенко на конференции по безопасности затронул тему геополитической турбулентности
Лукашенко поздравил ФПБ с 120-летием профсоюзного движения страны
Лукашенко поздравил коллектив журфака БГУ с 80-летием факультета
Политика
Все
Общество
Все
В мире
Все
Регионы
Все
Зона X
Все
Минчанка по чужим паспортам покупала смартфоны, а затем продавала гаджеты
Девушка из Конго хотела стать студенткой в Беларуси - помешал фальшивый паспорт
Под Смоленском задержали белоруса с контрабандой форели стоимостью около 2,5 млн рос. рублей
66-летняя солигорчанка поверила "заморскому жениху" и потеряла 4500 долларов