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До 1 мая планируют обновить около миллиона квадратных метров автомобильных магистралей
Решение многих проблемных вопросов порой зависит и от самих людей, от их отношения к делу и родной земле, наведение порядка на которой - обязанность каждого. В столице продолжаются субботники. Присоединиться может любой желающий. Парки, скверы, территории возле жилых домов и мест отдыха - фронт работ обширный. Особое внимание - дорожному покрытию. До 1 мая планируют обновить около миллиона квадратных метров автомобильных магистралей. И это не только замена асфальта, также установка бордюров и обновление ливневой канализации. На время проведения работ некоторые улицы перекрывают. Так, на этих выходных ограничат движение по Уманской и Аэродромной.
Как проходит дорожный апгрейд, знает Александра Кавелич. Сначала - стук отбойного молотка, чуть позже - по свежему покрытию лавирует асфальтный каток. В этом сезоне в Минске обновят около миллиона квадратных метров дорожного полотна. Для такой работы нужны определенные погодные условия: оптимально не ниже 5 градусов. Поэтому сейчас ремонт проводят в режиме нон-стоп. На наиболее поврежденных участках дорог не просто латают выбоины и ямы - асфальт заменяют полностью. Завершить все планируют в течение месяца.
Асфальт повышенной устойчивости - разработка белорусских специалистов
Чтобы новое дорожное полотно оставалось "в форме" как можно дольше, используют специальный асфальт - повышенной устойчивости. Это, к слову, разработка белорусских специалистов. Такое покрытие укладывают и на столичной улице Макаенка. Здесь проходит не просто текущий ремонт - масштабная реконструкция. Для удобства автомобилистов дорога станет четырехполосной, появится разделительная полоса и дополнительные светофоры. На каждом участке - несколько этапов работы.
Преображается сейчас в Минске и улица Богдановича - ее также расширяют
По-новому движение в скором времени будет организовано и на площади Богушевича - в связи с очередным этапом строительства третьей ветки метро. А на этом проезде работы уже на финальной стадии - идет благоустройство. Мост через Свислочь в новой стилистике будет полностью открыт уже к концу апреля.
Ремонт сейчас проходит не только на автомобильных магистралях. Например, здесь, на площади Победы, также обновляют покрытие. Из-за частого перепада температур плиты быстро разрушаются и требуют замены. Чтобы это предотвратить, тут планируют установить специальные системы, которые будут подогревать дорожное покрытие. Еще одно новшество собираются опробовать при строительстве подземных переходов. Чтобы не нарушать автомобильное движение, прокладывать их будут с помощью тоннелепроходческих щитов, которые используют при строительстве метро. Первый подземный переход по такой технологии может появиться на проспекте Победителей.
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