Решение многих проблемных вопросов порой зависит и от самих людей, от их отношения к делу и родной земле, наведение порядка на которой - обязанность каждого. В столице продолжаются субботники. Присоединиться может любой желающий. Парки, скверы, территории возле жилых домов и мест отдыха - фронт работ обширный. Особое внимание - дорожному покрытию. До 1 мая планируют обновить около миллиона квадратных метров автомобильных магистралей. И это не только замена асфальта, также установка бордюров и обновление ливневой канализации. На время проведения работ некоторые улицы перекрывают. Так, на этих выходных ограничат движение по Уманской и Аэродромной.

Как проходит дорожный апгрейд, знает Александра Кавелич. Сначала - стук отбойного молотка, чуть позже - по свежему покрытию лавирует асфальтный каток. В этом сезоне в Минске обновят около миллиона квадратных метров дорожного полотна. Для такой работы нужны определенные погодные условия: оптимально не ниже 5 градусов. Поэтому сейчас ремонт проводят в режиме нон-стоп. На наиболее поврежденных участках дорог не просто латают выбоины и ямы - асфальт заменяют полностью. Завершить все планируют в течение месяца.











Асфальт повышенной устойчивости - разработка белорусских специалистов

Чтобы новое дорожное полотно оставалось "в форме" как можно дольше, используют специальный асфальт - повышенной устойчивости. Это, к слову, разработка белорусских специалистов. Такое покрытие укладывают и на столичной улице Макаенка. Здесь проходит не просто текущий ремонт - масштабная реконструкция. Для удобства автомобилистов дорога станет четырехполосной, появится разделительная полоса и дополнительные светофоры. На каждом участке - несколько этапов работы.







Преображается сейчас в Минске и улица Богдановича - ее также расширяют

По-новому движение в скором времени будет организовано и на площади Богушевича - в связи с очередным этапом строительства третьей ветки метро. А на этом проезде работы уже на финальной стадии - идет благоустройство. Мост через Свислочь в новой стилистике будет полностью открыт уже к концу апреля.







