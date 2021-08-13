До 20 августа все школы Беларуси должны получить сертификаты готовности

До начала нового учебного года остается чуть более двух недель. Учреждения образования готовятся встретить учеников и студентов. Завершаются капитальные и текущие ремонты. До 20 августа все школы должны получить сертификаты готовности. В Витебской области 1 сентября распахнут двери более 300 школ - многие уже получили документ.

На подготовку школ к учебному году в регионе выделено 23 миллиона рублей бюджетных средств, еще 22 миллиона - по линии Всемирного банка. Ольга Масловская продолжит тему.

16-я полоцкая школа - одна из самых больших в городе. 1 сентября за парты здесь сядут полторы тысячи учеников. Причем у каждого класса эксклюзивный по оформлению кабинет. Но не только комфортным - еще и безопасным должен быть учебный процесс.

Пожарная сигнализация исправна, вход в здание школы через дежурного, территория охвачена видеонаблюдением: работают 4 камеры, а к новому учебному году их станет 6. Готова к встрече с учениками и 3-я школа Полоцка. Во дворе новые микроавтобусы. В этом году сюда будут привозить учиться сельских школьников.

14-я школа Полоцка тоже переживает полное обновление. Ее истории полвека, и все эти годы в здании не было капитального ремонта. Школа попала в проект Всемирного банка. Теперь это будет первый в регионе социокультурный центр микрорайона.





Кроме обновления всех коммуникаций и внутренней отделки, школа получит большой спортивный комплекс. Построят 2 футбольных поля, беговые дорожки, площадки для стритбола, волейбола и занятий воркаутом. И это все будет открыто для жителей микрорайона.

Получить паспорта готовности школы должны до 20 августа. Их открытия ждут около 1 миллиона 80 тысяч учеников, из них 118 тысяч первоклассников.

В учебный класс семилетний Рома пришел пока только на экскурсию. К торжественному открытию готовится новая школа в Барановичах. Этого события ждет целый микрорайон, ведь большинство его жителей - молодые семьи.

Здесь сосредоточены все новейшие технологии в сфере образования. В классах 55 телевизоров и 40 проекторов, есть сенсорная комната для снятия напряжения, спортивный зал оборудован трибунами, актовый - костюмерной и гримеркой, как в настоящем театре.





В День знаний в новую школу придут 1700 учеников. Созданы условия и для детей с ограниченными возможностями. Кроме пандусов, подъемников и лифтов, на каждом этаже оборудованы гардеробные с кнопкой - вызовом помощи. Сопровождать таких учеников будет помощник-воспитатель.

Чтобы помочь детям раскрыть таланты, под крышей 1-й средней будут работать филиалы Дворца детского творчества, музыкальной школы и эколого-туристического центра. А 17 сентября здесь откроют первый в стране музей народного единства.