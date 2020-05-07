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До 20 градусов тепла и без осадков - прогноз от синоптиков на завтра и выходные

Будет с прояснениями, ветер северный, до 16 метров в секунду. По большей части региона осадков не ожидается. Но уже на начале следующей недели вернется дождливая погода, а с ней - похолодание. Столбики термометров днем опустятся до 8 градусов тепла.

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