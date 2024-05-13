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До +20°С ожидается сегодня в Беларуси

До +20°С ожидается сегодня в Беларуси

В Беларуси в понедельник, 13 мая, днем ожидается от плюс 10 до плюс 20 градусов, сообщает БЕЛТА.

По прогнозам синоптиков, 13 мая будет переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер северный, северо-восточный слабый.

Днем температура воздуха составит от плюс 10 градусов по востоку до плюс 20 градусов по западу.

Фото: БЕЛТА

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