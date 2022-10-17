До +22°С и кратковременные дожди ожидаются в Беларуси 18 октября

До плюс 22 градусов и кратковременные дожди ожидаются в Беларуси 18 октября. Об этом сообщили в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

Во вторник будет облачно с прояснениями. Ночью преимущественно по северу, днем на большей части территории Беларуси пройдут кратковременные дожди. В ночные и утренние часы в отдельных районах ожидается туман. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный 4-9 м/с, порывы усилятся до 14 м/с. Днем по северо-востоку местами 15-18 м/с. Температура воздуха ночью составит плюс 8-14 градусов, а по востоку - плюс 5-7 градусов. Днем температура воздуха будет колебаться от плюс 15 градусов по северу до плюс 22 градусов по югу страны.