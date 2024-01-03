До -23 °С, снег, метель - в Беларусь пришли сильные морозы

В Беларусь пришли морозы, причем довольно сильные. На большей части страны пойдет обильный снегопад, метель. В четверг ночью температура воздуха опустится до -23°С. Днем термометр покажет 17 ниже нуля. Теплее будет по юго-западу Брестской области - до плюс 4.