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До -23 °С, снег, метель - в Беларусь пришли сильные морозы
В Беларусь пришли морозы, причем довольно сильные. На большей части страны пойдет обильный снегопад, метель. В четверг ночью температура воздуха опустится до -23°С. Днем термометр покажет 17 ниже нуля. Теплее будет по юго-западу Брестской области - до плюс 4.
В выходные температура продолжит понижаться, и стоит ждать небольшую метель.
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