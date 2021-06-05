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До плюс 25 °C и преимущественно без осадков будет сегодня в Беларуси

До плюс 25 °C и преимущественно без осадков будет сегодня в Беларуси
  • в Минске, Бресте и Гомеле ожидается до плюс 22°C - плюс 24°C.
  • в Гродно будет плюс 21°C - плюс 23 °C.
  • в Могилеве и Витебске плюс 23°C - плюс 25 °C.

На большей части территории страны будет переменная облачность.

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