До +25°С и дожди - синоптики рассказали о погоде в Беларуси на 23 мая

23 мая в Беларуси прогнозируют кратковременные дожди и грозы, пишет БЕЛТА со ссылкой наРеспубликанскийцентрпо гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

Во вторник будет переменная облачность. Днем местами, преимущественно по востоку, пройдут кратковременные дожди, возможны грозы. Ночью и утром в отдельных районах по северу сгустится слабый туман. Ветер неустойчивый 2-7 м/с, при грозах порывы до 14 м/с.