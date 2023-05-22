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До +25°С и дожди - синоптики рассказали о погоде в Беларуси на 23 мая

До +25°С и дожди - синоптики рассказали о погоде в Беларуси на 23 мая

23 мая в Беларуси прогнозируют кратковременные дожди и грозы, пишет БЕЛТА со ссылкой наРеспубликанскийцентрпо гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

Во вторник будет переменная облачность. Днем местами, преимущественно по востоку, пройдут кратковременные дожди, возможны грозы. Ночью и утром в отдельных районах по северу сгустится слабый туман. Ветер неустойчивый 2-7 м/с, при грозах порывы до 14 м/с.

Температура воздуха ночью составит 6-12 градусов, днем - 20-25 градусов тепла.

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