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До +26°С и без осадков будет сегодня в Беларуси

До +26°С и без осадков будет сегодня в Беларуси

До плюс 26 градусов и без осадков будет сегодня в Беларуси, сообщает БЕЛТА.

Погодные условия в Беларуси будет определять область повышенного атмосферного давления, сформированная в теплой воздушной массе. Ожидается небольшая облачность и преимущественно без осадков. Ветер неустойчивый слабый. Температура воздуха днем составит плюс 20-26 градусов.

Фото: БЕЛТА

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