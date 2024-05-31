ПрезидентЭкономикаОбществоПолитикаЗдоровьеТехнологииКультураПроисшествияРегионыСпортВ миреКругозорТелеграм новости
РелигияСтроительство и ЖКХИсторияМолодежьОбразованиеАрмияНаукаСемья и детиМнениеТранспортТуризмЭкология

До 27 тепла и грозы - жителей Минской области ждут жаркие выходные

Первые дни лета будут в Минской области с жарой и ливнями. В выходные прогремят грозы. Осадки в субботу, 1 июня, прогнозируются на большей части территории области. Утром возможен туман. Температура воздуха ночью от 10 до 15 градусов. Днем 22-27 тепла. Порывы ветра при грозах до 14 метров в секунду.

Немного прохладнее станет в понедельник, 3 июня. Днем максимум 23 градуса тепла. Ожидается неустойчивая погода - ветрено и с дождями.

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Зона X

Все