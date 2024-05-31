До 27 тепла и грозы - жителей Минской области ждут жаркие выходные

Первые дни лета будут в Минской области с жарой и ливнями. В выходные прогремят грозы. Осадки в субботу, 1 июня, прогнозируются на большей части территории области. Утром возможен туман. Температура воздуха ночью от 10 до 15 градусов. Днем 22-27 тепла. Порывы ветра при грозах до 14 метров в секунду.