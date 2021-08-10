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До +28 °C будет в Минске и Минской области

Тепло и преимущественно без осадков сегодня в регионе. В целом же погода на рабочей неделе будет комфортной. Днем воздух прогреется до плюс 23-28 градусов. Ночью от 10 до 15 тепла. Утром в отдельных районах возможен туман. Завтра характер погоды немного изменится: будет больше дождей, местами прогремят грозы, ожидается усиление ветра.

В выходные осадки не прогнозируются. Будет умеренно тепло: ночью от 11 до 17 с плюсом. Днем столбики термометров поднимутся до 21-28 градусов тепла.


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