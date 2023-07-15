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До +29 °С ожидается в Беларуси 15 июля

До +29 °С ожидается в Беларуси 15 июля

15 июля в Беларуси ожидается до +29 °C, пишет БЕЛТА со ссылкой на Республиканский центр по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

Погоду будет определять область повышенного атмосферного давления. Ожидается преимущественно без осадков. Ветер северо-западный умеренный.

Температура воздуха составит плюс 23-29 градусов.

Фото: БЕЛТА

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