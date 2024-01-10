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До 2 градусов тепла и мокрый снег - в Беларусь 10 января пришло временное потепление

В Беларусь пришло временное потепление. 10 января синоптики обещают до 2 градусов тепла и осадки. Почти по всей стране пройдет мокрый снег. Местами прогнозируются гололед и слабый туман, на отдельных участках дорог - гололедица.

Уже к пятнице вновь вернутся морозы.

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