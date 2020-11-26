До 2 тысяч вызовов в сутки. Работа скорой помощи в условиях COVID-19

Светлана Чернова

о том, какие коррективы в работу скорой внес COVID-19.

Чем оснащено рабочее место - рассказывает сотрудник скорой Федор Гуня. На выездах уже 5 лет. В реанимационной бригаде. С приходом коронавируса в Беларусь, не скрывает, работать стало сложнее. Вызовов больше и всегда нужно быть готовым к контакту с COVID-19.

Федор Гуня, сотрудник станции скорой медпомощи г. Минска:

"Нам даются только экстренные визиты по специализации, поэтому очень быстро одеваемся и едем. При этом у нас в машине всегда находятся запасные костюмы, чтобы если вдруг мы где-то освободились с визита, то мы могли быстро одеться и поехать, не заезжая на станцию".

Отправляясь к пациенту с подозрением на коронавирус, с подверженным диагнозом или на транспортировку его из дома в больницу по направлению поликлиники, фельдшер получает защитный костюм. Комбинезон, бахилы, шапочка, перчатки, респиратор, очки. Их перед выездом, кстати, натирают мылом, чтобы не запотевали от разницы температур. После вызова защитная экипировка утилизируется, а машины проходят обработку.

Это сердце скорой помощи. Набирая 103, пациент попадает именно сюда. Диспетчеры регистрируют вызов и определяют его приоритет. Если состояние пациента угрожает его жизни, то такой вызов называется экстренным. В этом случае бригада приезжает на место в течение 20 минут.

Диспетчер станции скорой помощи Минска принимает до 300 звонков в сутки

Здесь работает 16 диспетчеров, которые четко и быстро реагируют на каждое обращение. Электронная карта в компьютере определяет одну из 11 подстанций города, которая находится ближе всех к абоненту, и передает его координаты.

Валентина Шикунец, врач, руководитель смены по приему и передаче вызовов выездным бригадам оперативного отдела станции скорой медпомощи г. Минска:

"Если в летний период на каждого диспетчера у нас идет 160 звонков, то сейчас в день 300, а то и более. Звонки принимаются круглосуточно - 24 часа. Смена работает дневная и ночная, работают по 12 часов".

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