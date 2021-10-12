До 30 базовых величин за отсутствие маски в общественном месте

У нас в Кодексе об административных правонарушениях предусмотрена конкретная статья 17.5, которая предусматривает в качестве диспозиции состава нарушения санитарных норм. Распространяться это может как на физических лиц, так и на ИП и юридических лиц. Штраф до 30 базовых величин, если мы говорим о физических лицах.

Наталья Филиппова, заместитель министра юстиции Беларуси