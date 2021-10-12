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До 30 базовых величин за отсутствие маски в общественном месте

Ответственность за нарушение санитарных норм, к которым относится и ношение защитных масок, прописана в Кодексе об административных правонарушениях. В условиях обязательного масочного режима штраф для граждан может достигать 30 базовых величин. Пока наказывать тех, кто несмотря на усиление мер профилактики игнорирует требование, не намерены. Специалисты все же призывают граждан к сознательности. К контролю за соблюдением масочного режима подключились эпидемиологи совместно с правоохранителями и другими службами.

У нас в Кодексе об административных правонарушениях предусмотрена конкретная статья 17.5, которая предусматривает в качестве диспозиции состава нарушения санитарных норм. Распространяться это может как на физических лиц, так и на ИП и юридических лиц. Штраф до 30 базовых величин, если мы говорим о физических лицах.
Наталья Филиппова, заместитель министра юстиции Беларуси

Накануне Министерство здравоохранения внесло изменения и дополнения в санитарные нормы и правила по профилактике гриппа и COVID-19. Обязательный масочный режим в стране действует с 9 октября.

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