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До +30 °C, дожди и грозы - в течение недели белорусов будет ждать неустойчивая погода

Жара сбавляет обороты. На протяжении всей недели белорусов ждет неустойчивая погода. Комфортное тепло будет сменяться дождями и грозами. В Брестской и Гродненской областях сильные ожидаются ливни и порывистый ветер.

Во вторник, 23 июля, максимальная температура ночью составит до плюс 19, днем - до 30 градусов тепла.

В выходные погода не изменится. Будет тепло, но не жарко. Местами пройдут с дождями и грозами.

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