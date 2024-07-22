До +30 °C, дожди и грозы - в течение недели белорусов будет ждать неустойчивая погода

Жара сбавляет обороты. На протяжении всей недели белорусов ждет неустойчивая погода. Комфортное тепло будет сменяться дождями и грозами. В Брестской и Гродненской областях сильные ожидаются ливни и порывистый ветер.

Во вторник, 23 июля, максимальная температура ночью составит до плюс 19, днем - до 30 градусов тепла.