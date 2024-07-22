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До +30 °C, дожди и грозы - в течение недели белорусов будет ждать неустойчивая погода
Жара сбавляет обороты. На протяжении всей недели белорусов ждет неустойчивая погода. Комфортное тепло будет сменяться дождями и грозами. В Брестской и Гродненской областях сильные ожидаются ливни и порывистый ветер.
Во вторник, 23 июля, максимальная температура ночью составит до плюс 19, днем - до 30 градусов тепла.
В выходные погода не изменится. Будет тепло, но не жарко. Местами пройдут с дождями и грозами.
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