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До +30 градусов тепла ожидается в Минске на этой неделе

Жаркая неделя. До выходных на столбиках термометра ожидается до +30 градусов. Дождливый понедельник сменят солнечные дни и преимущественно без осадков. Только местами пройдут кратковременные дожди.

Теплая погода сохранится до конца недели. Ее температурный фон полностью соответствует календарному лету.


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