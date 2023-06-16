До +30 °С и дожди с грозами - синоптики рассказали о погоде в Беларуси на выходные

Все еще в режиме засухи, но местами с ливнями - такая погода ожидает белорусов в ближайшие выходные.

17 июня дожди пройдут лишь по юго-западу страны, ночью в отдельных районах - сильные с грозами. В ночные часы ожидается 11-17 градусов, днем воздух может прогреться до рекордных 30 градусов.