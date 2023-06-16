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До +30 °С и дожди с грозами - синоптики рассказали о погоде в Беларуси на выходные

Все еще в режиме засухи, но местами с ливнями - такая погода ожидает белорусов в ближайшие выходные.

17 июня дожди пройдут лишь по юго-западу страны, ночью в отдельных районах - сильные с грозами. В ночные часы ожидается 11-17 градусов, днем воздух может прогреться до рекордных 30 градусов.

Жара немного спадет в начале следующей недели. На большей части страны ожидаются дожди с грозами.

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