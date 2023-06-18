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До +30°С и местами грозы ожидаются в Беларуси 19 июня
До 30 градусов жары и местами грозы ожидаются в Беларуси в понедельник, 19 июня, сообщает БЕЛТА со ссылкой на Республиканский центрпо гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.
Из-за угрозы пожаров объявлен красный уровень опасности на большей части территории Минской области, местами по Витебской и Могилевской областям.
По стране ожидается переменная облачность. Местами пройдут кратковременные дожди, грозы. Ночью в отдельных районах по западу страны прогнозируется туман. Ветер будет неустойчивый слабый до умеренного, при грозах порывистый.
Температура воздуха ночью составит 13-18 градусов тепла, местами от 10 до 12 градусов. Днем воздух прогреется до плюс 24-30.
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