До +30°С и местами грозы ожидаются в Беларуси 19 июня

До 30 градусов жары и местами грозы ожидаются в Беларуси в понедельник, 19 июня, сообщает БЕЛТА со ссылкой на Республиканский центрпо гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

Из-за угрозы пожаров объявлен красный уровень опасности на большей части территории Минской области, местами по Витебской и Могилевской областям.

По стране ожидается переменная облачность. Местами пройдут кратковременные дожди, грозы. Ночью в отдельных районах по западу страны прогнозируется туман. Ветер будет неустойчивый слабый до умеренного, при грозах порывистый.