До 30 танков Т-72 планируется модернизировать белорусскими предприятиями оборонного сектора в текущем году

До 20-30 танков Т-72 планируется модернизировать на белорусских предприятиях оборонного сектора в текущем году. Новое поколение техники уже прошло предварительное тестирование, завершить госиспытания планируется в апреле.

Как заявил председатель ГВПК Дмитрий Пантус, после этого планируется приступить к модернизации данных танков в интересах армии. Причемэто полностью белорусская версия модернизации, которая выполняется исключительно на компетенциях наших предприятий.

В это же время долю замены импортных комплектующих для нужд отечественного оборонного сектора удалось увеличить почти в три раза - почти на 44 млн долларов. В условиях санкционного давления расширяется военно-техническое сотрудничество ГВПК с коллегами из России.



Развивается такое ключевое направление для белорусской обороны, как ракетостроение. Модернизированная РСЗО Ураган-М" в 2022 году принята на вооружение белорусской армии. В этом году предприятия оборонной отрасли сконцентрируются на внутренних потребностях. По словам Дмитрия Пантуса, гособоронзаказ значительно вырастет.

