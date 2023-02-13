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До 30 танков Т-72 планируется модернизировать белорусскими предприятиями оборонного сектора в текущем году
До 20-30 танков Т-72 планируется модернизировать на белорусских предприятиях оборонного сектора в текущем году. Новое поколение техники уже прошло предварительное тестирование, завершить госиспытания планируется в апреле.
Как заявил председатель ГВПК Дмитрий Пантус, после этого планируется приступить к модернизации данных танков в интересах армии. Причемэто полностью белорусская версия модернизации, которая выполняется исключительно на компетенциях наших предприятий.
В это же время долю замены импортных комплектующих для нужд отечественного оборонного сектора удалось увеличить почти в три раза - почти на 44 млн долларов. В условиях санкционного давления расширяется военно-техническое сотрудничество ГВПК с коллегами из России.
Развивается такое ключевое направление для белорусской обороны, как ракетостроение. Модернизированная РСЗО Ураган-М" в 2022 году принята на вооружение белорусской армии. В этом году предприятия оборонной отрасли сконцентрируются на внутренних потребностях. По словам Дмитрия Пантуса, гособоронзаказ значительно вырастет.
В прошлом году приняты на вооружение белорусской армии радиолокационная станция "Восток-3Д" и завершена разработка уникального комплекса радиоэлектронной борьбы "Кветка", характеристики которого пока держатся в секрете. Также белорусская армия заинтересована в новых беспилотниках и средствах борьбы с летательными аппаратами. Два новых современных комплекса уже поставлены в прошлом году, еще два планируется доработать в текущем.
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