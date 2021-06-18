До +32 ожидается в Минске в субботу и воскресенье

Жаркие выходные ждут минчан. Столбики термометров достигнут отметки 32 градуса. Осадки не прогнозируются. Температура воздуха ночью составит 9-18 градусов. Днемдо 30-32. Такой температурный фон на 2-5 градусов выше среднегодовых значений.

Сухая и жаркая погода сохранится и в начале следующей недели. Только со вторника возможны кратковременные дожди и грозы.