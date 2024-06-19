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До +32°С ожидается в Беларуси - в отдельных районах пройдут сильные дожди

До +32°С ожидается в Беларуси - в отдельных районах пройдут сильные дожди

До плюс 32 градусов ожидается сегодня в Беларуси, сообщает БЕЛТА со ссылкой на Республиканскийцентрпо гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды.

Сегодня будет переменная облачность. Днем на большей части территории страны пройдут кратковременные дожди, местами ожидаются грозы. В отдельных районах пройдут сильные дожди. Утром местами слабый туман. Ветер днем юго-западный умеренный, при грозах порывистый, местами сильный порывистый. Днем воздух прогреется до плюс 26-32 градусов.

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