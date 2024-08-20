До +33°С, дожди и грозы прогнозируются сегодня в Беларуси

До плюс 33 градусов, дожди и грозы прогнозируются 20 августа в Беларуси. Об этом сообщилив Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

Сегодня погоду в Беларуси будет определять в основном малоподвижный атмосферный фронт, лишь днем по северо-западу скажется влияние области повышенного атмосферного давления. Ожидается облачная с прояснениями погода. Днем преимущественно по юго-восточной половине страны пройдут кратковременные дожди, местами ожидаются грозы и сильные дожди. Утром в отдельных районах сгустится слабый туман. Ветер северный, северо-восточный умеренный, при грозах порывистый, местами сильный порывистый.



Температура воздуха днем прогреется до 23-29 градусов, а по юго-востоку Беларуси - до 30-33 градусов.

