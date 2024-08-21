До +35°С, ливни и грозы прогнозируются сегодня в Беларуси

В Беларуси 21 августа прогнозируется до 35 градусов жары, ливни и грозы. Об этом сообщилив Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

Сегодня погоду в Беларуси будут определять атмосферный фронт и тропическая неустойчивая воздушная масса. Ожидается облачно с прояснениями. На большей части территории страны пройдут кратковременные дожди с грозами. Утром при грозах местами, а по Гродненской области во многих районах пройдут сильные ливни. Ветер переменных направлений умеренный, при грозах порывистый, днем по западу местами шквалистое усиление ветра.

