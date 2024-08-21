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До +35°С, ливни и грозы прогнозируются сегодня в Беларуси
В Беларуси 21 августа прогнозируется до 35 градусов жары, ливни и грозы. Об этом сообщилив Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.
Сегодня погоду в Беларуси будут определять атмосферный фронт и тропическая неустойчивая воздушная масса. Ожидается облачно с прояснениями. На большей части территории страны пройдут кратковременные дожди с грозами. Утром при грозах местами, а по Гродненской области во многих районах пройдут сильные ливни. Ветер переменных направлений умеренный, при грозах порывистый, днем по западу местами шквалистое усиление ветра.
Температура воздуха днем составит от плюс 25 градусов по северо-западу до плюс 35 градусов по юго-востоку республики.
Фото: БЕЛТА
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