До 36 с плюсом. Оранжевый уровень опасности объявлен в Беларуси

Жара пришла в Беларусь. На сегодня объявлен оранжевый уровень опасности. Столбики термометров поднимутся до 36 градусов. Существенных осадков не прогнозируется. Лишь по западу могут пройти кратковременные дожди, грозы. Такая погода сохранится до конца недели.