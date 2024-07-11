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До 36 с плюсом. Оранжевый уровень опасности объявлен в Беларуси

Жара пришла в Беларусь. На сегодня объявлен оранжевый уровень опасности. Столбики термометров поднимутся до 36 градусов. Существенных осадков не прогнозируется. Лишь по западу могут пройти кратковременные дожди, грозы. Такая погода сохранится до конца недели.

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