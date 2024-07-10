До 37 градусов с плюсом: пик жары в Беларуси ожидается в выходные дни

В Беларуси жарко. 10 июля до плюс 32 градусов и без осадков. В четверг и пятницу по югу и вовсе до 36 тепла. Местами в западных районах дожди и грозы. Пик жары ожидается в выходные - обещают до 37 с плюсом. ГАИ и медики призывают к осторожности.