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До 4 лет ограничения свободы грозит жительнице Гродно за "пикантные видео"
Пикантную сторону жизни молодой жительницы Гродно изучают правоохранители. Милиция вменяет ей распространение порнографии, при этом делая упор на то, что ей могли заинтересоваться дети. Подозреваемой 21 год. Как рассказали в МВД, молодая девушка регулярно просматривала "пикантное видео" на различных ресурсах, а понравившиеся сюжеты публиковала у себя в профиле. Отметим, что за размещение порноматериалов предусмотрена уголовная ответственность - максимальное наказание до 4 лет ограничения свободы.
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