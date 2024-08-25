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До 5 сентября водители должны ездить с включенным ближним светом фар

С сегодняшнего дня водители должны ездить с включенным ближним светом фар. В связи с началом учебного года по 5 сентября в Беларуси проходит специальное комплексное мероприятие МВД "Внимание - дети!"Акция призвана повысить ответственность водителей и обеспечить безопасности детей. Запланированы мероприятия и для школьников.

В связи с массовым возвращением детей из мест отдыха ГАИ призывает водителей быть предельно внимательными при движении во дворах и проезде пешеходных переходов. Крайне важно обеспечить безопасную перевозку маленьких пассажиров и использовать детские автокресла. С начала года на дорогах страны погибли 11 и получили травмы 266 несовершеннолетних, большая их часть - пассажиры.
Анна Банадык, представитель ГУ ГАИ МВД Беларуси

Также накануне учебного года милиционеры посетят трудовые коллективы. Расскажут о наиболее частых причинах ДТП с участием детей, напомнят о правилах безопасной перевозки и об ответственности за нарушения.

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