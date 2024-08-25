До 5 сентября водители должны ездить с включенным ближним светом фар

В связи с массовым возвращением детей из мест отдыха ГАИ призывает водителей быть предельно внимательными при движении во дворах и проезде пешеходных переходов. Крайне важно обеспечить безопасную перевозку маленьких пассажиров и использовать детские автокресла. С начала года на дорогах страны погибли 11 и получили травмы 266 несовершеннолетних, большая их часть - пассажиры.

Анна Банадык, представитель ГУ ГАИ МВД Беларуси