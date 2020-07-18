В Быховском районе с полей собирают до 90 центнеров с гектара зеленого гороха

Весомый вклад в обеспечение продовольственной безопасности вносит и зеленый горох. Так, до 90 центнеров с гектара собирают в Быховском районе с некоторых полей. Это почти в 3 раза больше, чем средняя урожайность по республике. И на уровне мировых аграриев. Хотя еще недавно у Быховского завода (крупнейшего производителя плодово-овощной консервации в Беларуси) были финансовые трудности -уже 5-й год он находится в стадии оздоровления. Как удалось преодолеть кризис - расскажет Ксения Лебедева.





За 12 часов перерабатывают 50 тонн гороха

Какой праздник без оливье? Как символ ставит каждая хозяйка. Так вот, значительную часть белорусского зеленого горошка выращивают на полях Могилевщины и упаковывают здесь.

Александр Бондарев, управляющий Быховским консервно-овощесушильным заводом:

"Все понимают важность этого периода заготовки, переработки. Нужно работать добросовестно и без проволочек. Это дает возможность хорошей заработной платы, она должна составить в период уборки гороха не менее 800 рублей для тех, ктозадействованна переработке гороха. А у тех, кто работает в поле, зарплата будет свыше 1,5 тысячи рублей".

Александра Ивановича назначили сюда управляющим недавно. 5 лет назад предприятию диагностировали банкротство. Выходят по сей день и до 2022 года. Руководитель говорит, что успех, которого достигли за короткое время, - все благодаря людям.





Уборка зеленого горошка стартовала 27 июня

Чтобы горошек был сладким и сочным, важно его вовремя убрать, поэтому техника в полях в это время работает все 24 часа в сутки, невзирая на погоду. Сейчас на часах почти 22:40. Но самое важное во всей этой цепочке - профессионализм людей, которые его убирают и готовят на заводе.

Василий работает 4 года водителем погрузчика на заводе, в сезон уборки переходит на комбайн, за баранку садится в 6 вечера и только в 6 утра отправляется домой.

Геннадий Павлович на должность главного агронома перешел из Института овощеводства. При нем все удивились потенциалу местных полей. В этом году поставили планку удвоить прежние показатели с гектара до 35 центнеров, но даже превзошли.

Геннадий Варакса, главный агроном Быховского консервно-овощесушильного завода:

"На отдельных участках данного поля урожай до 90 центнеров с га. Для сравнения скажу, что по республике урожайность около 35 ц с га, Франция получает около 60, Канада - 80. То есть, мы можем работать, как лучшие фирмы мира. Самое главное в возделывании зеленого горошка - строгое соблюдение регламента. Надо чувствовать почву".



Экспорт зеленого горошка в Израиль