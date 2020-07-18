3.43 RUB
3.32 USD
3.60 EUR
ПрезидентЭкономикаОбществоПолитикаЗдоровьеТехнологииКультураПроисшествияРегионыСпортВ миреКругозорТелеграм новости
В Быховском районе с полей собирают до 90 центнеров с гектара зеленого гороха
Весомый вклад в обеспечение продовольственной безопасности вносит и зеленый горох. Так, до 90 центнеров с гектара собирают в Быховском районе с некоторых полей. Это почти в 3 раза больше, чем средняя урожайность по республике. И на уровне мировых аграриев. Хотя еще недавно у Быховского завода (крупнейшего производителя плодово-овощной консервации в Беларуси) были финансовые трудности -уже 5-й год он находится в стадии оздоровления. Как удалось преодолеть кризис - расскажет Ксения Лебедева.
За 12 часов перерабатывают 50 тонн гороха
Какой праздник без оливье? Как символ ставит каждая хозяйка. Так вот, значительную часть белорусского зеленого горошка выращивают на полях Могилевщины и упаковывают здесь.
Александр Бондарев, управляющий Быховским консервно-овощесушильным заводом:
"Все понимают важность этого периода заготовки, переработки. Нужно работать добросовестно и без проволочек. Это дает возможность хорошей заработной платы, она должна составить в период уборки гороха не менее 800 рублей для тех, ктозадействованна переработке гороха. А у тех, кто работает в поле, зарплата будет свыше 1,5 тысячи рублей".
Александра Ивановича назначили сюда управляющим недавно. 5 лет назад предприятию диагностировали банкротство. Выходят по сей день и до 2022 года. Руководитель говорит, что успех, которого достигли за короткое время, - все благодаря людям.
Уборка зеленого горошка стартовала 27 июня
Чтобы горошек был сладким и сочным, важно его вовремя убрать, поэтому техника в полях в это время работает все 24 часа в сутки, невзирая на погоду. Сейчас на часах почти 22:40. Но самое важное во всей этой цепочке - профессионализм людей, которые его убирают и готовят на заводе.
Василий работает 4 года водителем погрузчика на заводе, в сезон уборки переходит на комбайн, за баранку садится в 6 вечера и только в 6 утра отправляется домой.
Геннадий Павлович на должность главного агронома перешел из Института овощеводства. При нем все удивились потенциалу местных полей. В этом году поставили планку удвоить прежние показатели с гектара до 35 центнеров, но даже превзошли.
Геннадий Варакса, главный агроном Быховского консервно-овощесушильного завода:
"На отдельных участках данного поля урожай до 90 центнеров с га. Для сравнения скажу, что по республике урожайность около 35 ц с га, Франция получает около 60, Канада - 80. То есть, мы можем работать, как лучшие фирмы мира. Самое главное в возделывании зеленого горошка - строгое соблюдение регламента. Надо чувствовать почву".
Экспорт зеленого горошка в Израиль
С 380 гектаров, засеянных весной зеленым горошком, в августе ждут порядка 2 тысяч тонн урожая. Кроме него, завод производит обеденную группу - щи, борщи, холодники. Консервы особенно пользуются спросом в России, Казахстане, Узбекистане. А вот в Израиле любят березовый сок. Сейчас заключают договор о поставке туда и нашего зеленого горошка. К слову, сегодня на него спрос высокий, реализуют только по предоплате, а зарабатывать можно более полутора миллионов рублей в месяц.
Президент
Все
Политика
Все
Общество
Все
Мастер-классы и школа молодого журналиста - как журфак БГУ помогает раскрывать юные таланты
2 ноября Минск разбудил рев моторов - белорусская столица превратилась в гоночный трек
"Первый информационный" сказал Александру Лукашенко "Надо!"
Какая мера может снять напряженность в мире, рассказал Александр Лукашенко
В мире
Все
О секретах семейного клана Ландсбергисов и нацистских корнях - в "Понятной политике" 4 ноября
Польша предложила Украине покупать оружие в кредит
Число жертв продолжает расти: в Испании из-за сильнейшего наводнения уже погибли 211 человек
США перебросят в Европу бомбардировщики для совместной тренировки НАТО
Регионы
Все
Зона X
Все
Минчанка по чужим паспортам покупала смартфоны, а затем продавала гаджеты
Девушка из Конго хотела стать студенткой в Беларуси - помешал фальшивый паспорт
Под Смоленском задержали белоруса с контрабандой форели стоимостью около 2,5 млн рос. рублей
66-летняя солигорчанка поверила "заморскому жениху" и потеряла 4500 долларов