До четырех лет колонии грозит витебчанину за оскорбление Президента и сотрудников ОВД

32-летнему витебчанину грозит до четырех лет лишения свободы за публикацию комментариев, содержащих оскорбительные замечания в адрес Президента и сотрудников ОВД, сообщает БЕЛТА со ссылкой на УВД Минского облисполкома.

Управление по Минской области ГУСБ МВД при проведении комплекса оперативно-разыскных мероприятий и следственных действий установило 32-летнего нарушителя закона их Витебска, ныне проживающего и работающего в Минске. Фигурант, являясь активным пользователем публичных Telegram-каналов и чатов экстремистской направленности одного из мессенджеров, с октября 2020 года по сентябрь 2021-го разместил множество комментариев, содержащих оскорбления Президента Беларуси и сотрудников органов внутренних дел с использованием ненормативной лексики.

Злоумышленник задержан. За оскорбление Президента Беларуси и правоохранителей в отношении него возбужден ряд уголовных дел. Санкции статей предусматривают наказание до четырех лет лишения свободы. Проводятся мероприятия по проверке причастности подозреваемого к совершению иных преступлений. Работа по установлению лиц, оскорбляющих сотрудников милиции, продолжается, добавили в Управлении по Минской области ГУСБ МВД.