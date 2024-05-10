До Дня Победы битву вели белорусские дорожники - боролись с ямами

До Дня Победы свою битву вели белорусские дорожники - боролись с ямами и дырами: где-то латали, а где-то и полностью меняли полотно. Поручение Президента (для местных властей и для правительства) - восстановить все дороги к 9 мая. На календаре уже 10-е число, а значит время проверять. В дорожный телерейд отправился корреспондент АТН Владислав Бондарь.

"Впереди едет машина, камушки вылетают и попадают в лобовое. Уже, наверное, два или три раза меняю", - рассказывает Эрик Саакян, житель д. Бояры.

В треснувшем стекле и пейзажи под стать. Лишь где-то сквозь дыры виднеется былое наличие асфальта. У Эрика Саакяна и до приезда съемочной группы был свой праздник - тур по местным дорогам проводит в день рождения. Конечно, при встрече и шутки про "настоящий подарок" прозвучали, ведь проблеме столько же лет, сколько колесит по деревне Бояры. Отсюда родом жена. На работу монтажник ездит в Минск, до столицы километров 30. Но больше всего местные переживают за детей - их в другую деревню отвозит автобус.

Зимой сюда даже автобус не ходит. Водитель боится, он рискует, ведь не дай бог что - его же посадят за это. Заделали, да, засыпали, где огромная яма была. Иногда местные жители сами делают, засыпали и бревна, все туда кидают, чтобы хоть как-нибудь закрыть эту яму. Эрик Саакян, житель д. Бояры

Хуже когда дожди, страдает дорога и от авто больших габаритов.

Чтобы наглядно показать, насколько "убитая" в деревне дорога, из ямы в яму здесь можно даже прыгать. Такое себе, кончено, развлечение, и смешного в ситуации мало, ведь местные вынуждены решать вопросы собственными руками.

Да, о том, что и людям нужно подключаться к ремонтам дорог в своих дворах, говорил Президент. Вот только вместе с властями. Когда те, к примеру, предоставляют материал. Или на него помогают собирать жители, но лишь малую часть. Глава государства четко назвал и ответственных, и сроки.

"К 9 мая все дороги должны быть восстановлены, - обратился глава государства к представителям местной вертикали. - Это и задача правительства. Передайте лично премьер-министру - пусть начинает заниматься вместе с вице-премьером".

Особое внимание Александр Лукашенко обратил на качество работ при восстановлении и ремонте дорог. И обязательно чтобы за это был спрос с исполнителей: "Должен быть результат. Обратите на это внимание. И организовывайте людей".

И в Боярах жители не то что на дорогу сами собирали (крошки хватило лишь на время), так и с вопросом буквально рабираются своей же техникой.

А что реальные дорожники? Оказывается, о проблеме знают, заявки поступали, и что участок критический, главный инженер тоже подтверждает. Говорит, на этот год в планах по району перестелить 20 километров. А здесь подсыпали временно, но браться нужно основательно.

Пока жители Бояр мечтают о новой дороге, отремонтированная с недавних пор красуется в Минске по улице Филимонова.

Заверяют, с поручением Президента в целом справились. На сколько?

Решили проверить по уже знакомым улицам, о которых рассказывали прошлой зимой. Вспомним эпизоды.

Яму у светофора на улице Тимирязева заделали, но если пройтись дальше, по краю все еще есть дыры. На центральной части залатали, вот только ехать - как по волнам.