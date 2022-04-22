До какого числа нужно заплатить аванс налога на недвижимость в Беларуси?

С 2022 года белорусы платят налог на недвижимость, даже если в собственности одна квартира. Сумма налога определяется исходя из площади квартиры и расчетной стоимости типового квадратного метра жилья. Например, стоимость в минской многоэтажке будет до 50 рублей, а в региональном центре наполовину меньше. Оплатить аванс налога необходимо до 15 ноября 2022 года.



Когда ждать письмо с точным расчетом и до какого числа нужно успеть заплатить? Об этом расскажет заместитель начальника управления Министерства по налогам и сборам Екатерина Зарецкая.



