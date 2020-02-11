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До конца 2020 года в Беларуси будет создана независимая система измерения телеаудитории

До конца 2020 года в Беларуси будет создана независимая система измерения телеаудитории

На сегодняшнем совещании с руководителями государственных СМИ Президент Беларуси дал соответствующее поручение. Новая система должна быть прозрачна и признаваться всеми участниками рынка. "Отечественный медиаизмеритель будет решать задачи для всего рынка телевизионной рекламы и для всех телевизионных продуктов", - сообщил Министр информации Александр Карлюкевич журналистам после совещания.

Какая компания займется созданием системы медиаизмерений, на совещании не обсуждалось. "Президент поставил вопрос таким образом, что телевизионные каналы должны сами принять решение", - пояснил министр.

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