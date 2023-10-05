До конца 2024 года все электрозарядные станции в Беларуси будут обеспечены разъемами под китайские авто

В Беларуси все зарядки для электромобилей до конца 2024 года будут оборудованы разъемами под китайские машины. На старте этого года начали программу по оснащению станций GBT коннектером. На данный момент модернизировано уже свыше сотни заправок. Такая необходимость назрела из-за роста количества китайских "электричек" на белорусском рынке. И как отмечают эксперты, спрос на эти авто не снизится. Потому важно адаптировать инфраструктуру под китайские стандарты.