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До конца года должна быть готова стратегия развития микроэлектронной промышленности Республики Беларусь

До конца года должна быть готова стратегия развития микроэлектронной промышленности Республики Беларусь

До конца года должна быть готова стратегия развития микроэлектронной промышленности Республики Беларусь. Об этом в проекте "Вопрос номер один" заявил премьер-министр Беларуси Роман Головченко.

По его словам, это большой пласт работы. И это было упущением, что много внимания не уделяли развитию микроэлектроники, одной из самых высокотехнологичных отраслей, хотя имели очень хороший задел.

Мы никуда не упали, мы не свалились, мы не закрылись - предприятия микроэлектроники продолжали работу, но где-то мы немного прозевали технологический скачок, который произошел на Западе в этой сфере. И теперь вынуждены наверстывать это.
Роман Головченко, премьер-министр Республики Беларусь

В первую очередь для этого заключено соответствующее межправительственное соглашение с Российской Федерацией о сотрудничестве в области микроэлектроники, рассказывает он. До конца года должна быть готова стратегия развития микроэлектронной промышленности Республики Беларусь. В рамках интеграционных программ, которые кредитуются за счет средств Российской Федерации, есть два очень мощных проекта по развитию "Интеграла" как производителя микроэлектронных компонентов, так и "Планара", который производит оборудование для интегральных микросхем и другой продукции микроэлектроники, подытожил премьер-министр.

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По его словам, помимо этого есть еще масса других проектов и программ. "Мы постоянно работаем над импортозамещением, внедрением отечественных разработок, которые направлены на импортозамещение. Также у нас есть внутренняя программа импортозамещения. Результаты работы по ней буквально на следующей неделе будут рассматриваться на заседании Президиума Совета Министров. Как минимум 59 таких проектов сейчас реализуется", - констатировал глава правительства.


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