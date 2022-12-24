3.42 RUB
3.33 USD
3.63 EUR
ПолитикаПрезидентОбществоЭкономикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
До конца года должна быть готова стратегия развития микроэлектронной промышленности Республики Беларусь
До конца года должна быть готова стратегия развития микроэлектронной промышленности Республики Беларусь. Об этом в проекте "Вопрос номер один" заявил премьер-министр Беларуси Роман Головченко.
По его словам, это большой пласт работы. И это было упущением, что много внимания не уделяли развитию микроэлектроники, одной из самых высокотехнологичных отраслей, хотя имели очень хороший задел.
Мы никуда не упали, мы не свалились, мы не закрылись - предприятия микроэлектроники продолжали работу, но где-то мы немного прозевали технологический скачок, который произошел на Западе в этой сфере. И теперь вынуждены наверстывать это.
В первую очередь для этого заключено соответствующее межправительственное соглашение с Российской Федерацией о сотрудничестве в области микроэлектроники, рассказывает он. До конца года должна быть готова стратегия развития микроэлектронной промышленности Республики Беларусь. В рамках интеграционных программ, которые кредитуются за счет средств Российской Федерации, есть два очень мощных проекта по развитию "Интеграла" как производителя микроэлектронных компонентов, так и "Планара", который производит оборудование для интегральных микросхем и другой продукции микроэлектроники, подытожил премьер-министр.
Все интервью смотрите ЗДЕСЬ
По его словам, помимо этого есть еще масса других проектов и программ. "Мы постоянно работаем над импортозамещением, внедрением отечественных разработок, которые направлены на импортозамещение. Также у нас есть внутренняя программа импортозамещения. Результаты работы по ней буквально на следующей неделе будут рассматриваться на заседании Президиума Совета Министров. Как минимум 59 таких проектов сейчас реализуется", - констатировал глава правительства.
Президент
Все
Лукашенко аграриям на "Дожинках" в Полоцке: Вы - основа нашей жизни и основа нашей безопасности
Лукашенко вручил награды лучшим работникам сельского хозяйства Витебской области
Лукашенко: Мир и спокойствие на белорусской земле нужно отстаивать и защищать всеми силами
Лукашенко: Нужно разработать стандартный социальный пакет для молодых специалистов на селе
Политика
Все
Общество
Все
В мире
Все
Регионы
Все
Зона X
Все
Минчанка по чужим паспортам покупала смартфоны, а затем продавала гаджеты
Девушка из Конго хотела стать студенткой в Беларуси - помешал фальшивый паспорт
Под Смоленском задержали белоруса с контрабандой форели стоимостью около 2,5 млн рос. рублей
66-летняя солигорчанка поверила "заморскому жениху" и потеряла 4500 долларов