До конца года должна быть готова стратегия развития микроэлектронной промышленности Республики Беларусь. Об этом в проекте "Вопрос номер один" заявил премьер-министр Беларуси Роман Головченко.

По его словам, это большой пласт работы. И это было упущением, что много внимания не уделяли развитию микроэлектроники, одной из самых высокотехнологичных отраслей, хотя имели очень хороший задел.

Мы никуда не упали, мы не свалились, мы не закрылись - предприятия микроэлектроники продолжали работу, но где-то мы немного прозевали технологический скачок, который произошел на Западе в этой сфере. И теперь вынуждены наверстывать это. Роман Головченко, премьер-министр Республики Беларусь

В первую очередь для этого заключено соответствующее межправительственное соглашение с Российской Федерацией о сотрудничестве в области микроэлектроники, рассказывает он. До конца года должна быть готова стратегия развития микроэлектронной промышленности Республики Беларусь. В рамках интеграционных программ, которые кредитуются за счет средств Российской Федерации, есть два очень мощных проекта по развитию "Интеграла" как производителя микроэлектронных компонентов, так и "Планара", который производит оборудование для интегральных микросхем и другой продукции микроэлектроники, подытожил премьер-министр.

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По его словам, помимо этого есть еще масса других проектов и программ. "Мы постоянно работаем над импортозамещением, внедрением отечественных разработок, которые направлены на импортозамещение. Также у нас есть внутренняя программа импортозамещения. Результаты работы по ней буквально на следующей неделе будут рассматриваться на заседании Президиума Совета Министров. Как минимум 59 таких проектов сейчас реализуется", - констатировал глава правительства.