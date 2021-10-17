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До конца года в Беларуси планируют принять новую редакцию Кодекса об образовании
В наше время, когда отношения предсказуемы и без паники, - это самый лучший вариант! Без той же паники грядут новации для выпускников. Для тех, кто будет поступать в будущем году, пока существенно ничего не изменится, разве что может стать больше целевиков. Да и в общем, новации призваны облегчить жизнь будущим абитуриентам.
Кодекс самых ясных правил
На неделе у Президента обсуждали новую редакцию Кодекса об образовании (документ сейчас в парламенте), а также изменения в правила приема в вузы и ссузы. Александр Лукашенко не раз говорил, что за любым экзаменом должен быть виден человек - абитуриент.
Система образования просто обязана его разглядеть! При принятии решений во главе угла - принцип "не навреди" и равные возможности для всех. Президент даже сравнил Кодекс об образовании с Конституцией.
Так что же может измениться? Индивидуальное обучение по индивидуальным планам и программам. Обязательное для всех общее среднее образование: 11 или 9 классов плюс профколледж. Одна из новаций - национальный экзамен. Предлагают совместить ЦТ и выпускные испытания.
Будет развиваться дистанционная форма обучения в вузах и ссузах. Концептуально документ поддержан. Кодекс об образовании планируют принять до конца года: парламентарии рассмотрят документ во втором чтении уже на осенней сессии. Но вступит в силу он не ранее 2023 года.
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