До конца года в Беларуси построят 33 электрозаправочные станции

До конца 2022 года"Белоруснефть" построит 33 электрозаправочные станции, пишет БелТА со ссылкой на начальника управления нефтепродуктообеспечения РУП "Производственное объединение "Белоруснефть" Юрия Онанченко.

"Наша компания является государственным оператором по электрозарядкам. На данный момент у нас работают 600 электрозаправочных станций, а до конца года будут построены еще 33. Уже существующая цепь таких станций дает широкие возможности для передвижения электротранспорта по стране. Электрозаправки находятся на достаточном расстоянии, которое позволяет проехать автомобилю от зарядки до зарядки. Отмечу, что электрозаправочные станции развиваются по мере возможностей, которые есть в регионах, поскольку для использования таких станций потребляется достаточно большое количество тока. Однако по мере развития и увеличения количества электротранспорта в Беларуси эта система будет совершенствоваться", - рассказал специалист.

Также планируется строительство двух электрозаправок по браславскому направлению в районе Логойска. А в 2023 году запланировано строительство одной электростанции в Глубоком.

Говоря об автозаправочных станциях "Белоруснефти", Юрий Онанченко отметил, что они расположены по всей стране. На данный момент у компании 575 заправок, а до конца года планируется ввести в эксплуатацию еще 6 таких объектов.

"На наших заправках предлагаются различные услуги, которые требуются автомобилисту в пути. В том числе приобретение сопутствующих технических и продовольственных товаров, подкачка шин, а также многое другое. Каждая заправочная станция соответствует всем нормам, которые предъявляются к такого рода объектам. Помимо прочего, мы уделяем большое внимание возможности парковки как для большегрузного транспорта, так и для легковых автомобилей. К примеру, на данный момент у нас уже существует 20 площадок для караванеров", - резюмировал начальник управления нефтепродуктообеспечения РУП "Производственное объединение "Белоруснефть".