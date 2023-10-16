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До конца года все законы будут приведены в соответствие с обновленной Конституцией - Кочанова
До конца года все законы будут приведены в соответствие с обновленной Конституцией. На этом сделала акцент председатель Совета Республики Наталья Кочанова на встрече с преподавателями и студентами Гомельского государственного медицинского университета, сообщает БЕЛТА.
Спикер подчеркнула, что в 2022 году белорусы поддержали на Референдуме предложенные в Конституцию изменения. "92% законов мы отработали, до конца года все законы приведем в соответствие с нашей новой Конституцией", - подчеркнула Наталья Кочанова, уточнив, что в настоящее время в республике действует около 2,5 тыс. законов. Так, недавно были внесены дополнения и изменения в Закон о здравоохранении, законодательно обозначено такие новшество как Единый день голосования и др.
"Мы должны жить по законам, и иного нам не дано. И наша задача сделать так, чтобы законы были жизнеспособны и жизнедеятельны", - акцентировала она.
Наталья Кочанова обозначила, что представители Совета Республики проводят встречи с людьми на системной основе. "Мы приезжаем в коллективы, учебные заведения. Нам важно увидеть, как организован процесс работы и обучения, какие созданы условия, узнать, какие есть вопросы на местах, предложения", - заверила спикер.
Также председатель Совета Республики пригласила студентов и профессорско-преподавательский состав к открытому диалогу.
Фото: БЕЛТА
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