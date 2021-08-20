До конца летних каникул МЧС в Беларуси проверит все школы, в том числе и новые учреждения

Доводятся действия при пожаре, а также информация, касающаяся того, как не создать на рабочем месте пожароопасную ситуацию. Все наши усилия направлены на оказание консультативной помощи учреждениям образования по вопросам пожарной безопасности. Мы нацелены на то, чтобы новый учебный год прошел безопасно.

Ирина Тукай, официальный представитель Брестского областного управления МЧС Беларуси