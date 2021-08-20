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До конца летних каникул МЧС в Беларуси проверит все школы, в том числе и новые учреждения
Готовность школ к новому учебному году проверяют сотрудники МЧС. Огнетушители, пути эвакуации, автоматическая пожарная сигнализация. Инспекторы контролируют все, что связано с безопасностью детей. Сначала инспекторы проводят плановый мониторинг. Если есть нарушения - дают время на исправление. Так, в средней школе № 1 города Жабинка, где за парты сядут 900 учеников, нужно было изменить план эвакуации. По окончании проверки учреждениям выдают паспорт готовности. Кроме этого работники проходят обязательный инструктаж и учатся действовать в чрезвычайных ситуациях.
Доводятся действия при пожаре, а также информация, касающаяся того, как не создать на рабочем месте пожароопасную ситуацию. Все наши усилия направлены на оказание консультативной помощи учреждениям образования по вопросам пожарной безопасности. Мы нацелены на то, чтобы новый учебный год прошел безопасно.
До конца летних каникул МЧС проверит все школы. В том числе новые учреждения, которые откроются 1 сентября.
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