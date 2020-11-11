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До конца ноября с жителями регионов встретятся сенаторы и руководители разных сфер
В эти дни в Беларуси продолжается широкое обсуждение вопросов по развитию различных сфер жизни в стране. Идет сбор предложений. Наряду с диалоговыми площадками работают общественные приемные. До конца ноября с жителями регионов встретятся сенаторы, руководители разных сфер. Каждая встреча посвящена определенной теме: вопросам молодежной, социальной политики, повышения роли местного управления. Удобное и время работы таких общественных приемных - в Могилеве с 17 до 19 часов.
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