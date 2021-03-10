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До конца рабочей недели на дорогах столицы сохранится гололедица
Несмотря на календарную весну, кажется, зима не желает прощаться. До конца рабочей недели в столице ожидается стабильная морозная погода, на дорогах сохранится гололедица. Поэтому водителям пока не следует спешить менять зимние шины на летние. При ухудшении условий погоды Госавтоинспекция рекомендует всем участникам дорожного движения быть особенно внимательными, водителям надо соблюдать необходимую дистанцию и выбирать безопасную скорость. А пешеходам - переходить проезжую часть только в определенных местах и обратить внимание, остановились ли транспортные средства.
Кроме того, сотрудники ГАИ напоминают: пешеходам в темное время суток необходимо обозначить себя светоотражающими элементами.
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